- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
دعمًا لجماهير نادي الرائد، أعلن النادي القصيمي عن تكفل رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، الاثنين، بـ 5 آلاف تذكرة لجماهير النادي لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيصلي، السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «جولة هي لنا دار».
وأوضح النادي في بيان على حسابه الرسمي عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوة تأتي تحفيزًا للجماهير من أجل مؤازرة الفريق، ونوه النادي في بيانه بأن التذاكر المجانية سيتم توزيعها على الجماهير وفق آلية محددة سيتم إعلانها لاحقًا.
في "جولة هي لنا دار" .. "المطوع " يهدي جماهير الرائد 5 آلاف تذكرةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-20
دعمًا لجماهير نادي الرائد، أعلن النادي القصيمي عن تكفل رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، الاثنين، بـ 5 آلاف تذكرة لجماهير النادي لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيصلي، السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «جولة هي لنا دار».
وأوضح النادي في بيان على حسابه الرسمي عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوة تأتي تحفيزًا للجماهير من أجل مؤازرة الفريق، ونوه النادي في بيانه بأن التذاكر المجانية سيتم توزيعها على الجماهير وفق آلية محددة سيتم إعلانها لاحقًا.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
11:41 PM
من أجل تخطي عقبة الفيصلي الصعبة
دعمًا لجماهير نادي الرائد، أعلن النادي القصيمي عن تكفل رئيس مجلس الإدارة فهد المطوع، الاثنين، بـ 5 آلاف تذكرة لجماهير النادي لحضور مواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الفيصلي، السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين «جولة هي لنا دار».
وأوضح النادي في بيان على حسابه الرسمي عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، أن الخطوة تأتي تحفيزًا للجماهير من أجل مؤازرة الفريق، ونوه النادي في بيانه بأن التذاكر المجانية سيتم توزيعها على الجماهير وفق آلية محددة سيتم إعلانها لاحقًا.
، في "جولة هي لنا دار" .. "المطوع " يهدي جماهير الرائد 5 آلاف تذكرة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر في "جولة هي لنا دار" .. "المطوع " يهدي جماهير الرائد 5 آلاف تذكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.