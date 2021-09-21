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محمد بن مسعود - الدمام - ودعت إدارة كرة القدم في النادي الأهلي،الاثنين، البرازيلي باولينيو الذي أنهى علاقته مع النادي، أخيرًا.
ونظمت إدارة كرة القدم حفل الوداع قبل بداية الحصة التدريبية للفريق الذي يستعد لمواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وطبقًا لبيان النادي الأهلي وقتها تم فسخ عقد باولينيو بالتراضي نظرًا لظروفه الطارئة التي تحدث عنها اللاعب مع إدارة النادي، ما انعكس على أدائه في الملعب فنيًا وذهنيًا خلال الجولات الماضية، مبديًا عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق.
قبل تدريب اليوم .. إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي تودع "باولينيو"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-20
ودعت إدارة كرة القدم في النادي الأهلي،الاثنين، البرازيلي باولينيو الذي أنهى علاقته مع النادي، أخيرًا.
ونظمت إدارة كرة القدم حفل الوداع قبل بداية الحصة التدريبية للفريق الذي يستعد لمواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وطبقًا لبيان النادي الأهلي وقتها تم فسخ عقد باولينيو بالتراضي نظرًا لظروفه الطارئة التي تحدث عنها اللاعب مع إدارة النادي، ما انعكس على أدائه في الملعب فنيًا وذهنيًا خلال الجولات الماضية، مبديًا عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق.
20 سبتمبر 2021 - 13 صفر 1443
10:22 PM
ودعت إدارة كرة القدم في النادي الأهلي،الاثنين، البرازيلي باولينيو الذي أنهى علاقته مع النادي، أخيرًا.
ونظمت إدارة كرة القدم حفل الوداع قبل بداية الحصة التدريبية للفريق الذي يستعد لمواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وطبقًا لبيان النادي الأهلي وقتها تم فسخ عقد باولينيو بالتراضي نظرًا لظروفه الطارئة التي تحدث عنها اللاعب مع إدارة النادي، ما انعكس على أدائه في الملعب فنيًا وذهنيًا خلال الجولات الماضية، مبديًا عدم قدرته على تقديم الإضافة المرجوة منه للفريق.
، قبل تدريب اليوم .. إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي تودع "باولينيو" ،
المصدر : الخليج 365
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