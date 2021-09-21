شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. تفاصيل تعدي مقاول على مقبرة في الباحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

كشف الكاتب الصحفي سعيد الزهراني، تفاصيل تعدي مقاول على مقبرة قديمة في محافظة المندق بالباحة.

وأوضح الزهراني خلال برنامج "ياهلا"، أن المقبرة عمرها أكثر من 70 عامًا، ولوحظ أن سور المقبرة أصبح جزءا من المنزل الذي أقامه المقاول.

وقال الزهراني: " قبل 3 شهور تم التعدي على سور أقدم مقبرة في محافظة المندق، لاحظنا أن شبابيك المنزل قريبة من سور المقبرة وأنه تم إدخال سورها لفناء المنزل للاستفادة منه".

وأضاف: "رغم حضور عدة مراقبين للموقع بعد الإبلاغ عن التعدي اعتذر جميعهم عن الدخول للمنزل لأنه ملك خاص، ويتطلب الأمر إجراءات طويلة المدى مع عدة جهات متمثلة في لجنة التعديات، والشرطة".

وأكد الزهراني أن الأحياء لهم حق وكذلك الأموات، وأنه لا يجب السماح بانتهاك حرمة الأموات.