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آسيوي يحاول تهريب خادمة بالأفلاج

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الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

في محاولة فاشلة، أقدم مقيم من الجنسية الآسيوية، على تهريب خادمة مخالفة لنظام الإقامة والعمل في الأفلاج.

وتمكن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط المقيم، ذلك بعدما استوقفه رجال أمن الطرق.

وحاول المقيم تضليل رجال الأمن مدعيا أن مرافقته زوجته، لكن بتدقيق الأوراق الثبوتية تبين أن مرافقته خادمة من جنسية إفريقية مخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم قائد المركبة ومرافقته للجهات المختصة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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