شكرا لمتابعة خبر عن آسيوي يحاول تهريب خادمة بالأفلاج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأفلاج (صدى):

في محاولة فاشلة، أقدم مقيم من الجنسية الآسيوية، على تهريب خادمة مخالفة لنظام الإقامة والعمل في الأفلاج.

وتمكن رجال الأمن بمركز الضبط الأمني بالأفلاج من ضبط المقيم، ذلك بعدما استوقفه رجال أمن الطرق.

وحاول المقيم تضليل رجال الأمن مدعيا أن مرافقته زوجته، لكن بتدقيق الأوراق الثبوتية تبين أن مرافقته خادمة من جنسية إفريقية مخالفة لنظام الإقامة والعمل.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتسليم قائد المركبة ومرافقته للجهات المختصة.