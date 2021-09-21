شكرا لمتابعة خبر عن كاتبة تسيء للممرضين.. والجمعية السعودية للتمريض تتوعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استنكرت الجمعية السعودية للتمريض، تغريدات كاتبة بأحد الصحف المحلية، أساءت لمهنة التمريض ومنسوبيها عامة والتمريض السعودي خاصة.

وأكدت الجمعية في بيانها الذي أصدرته أمس الاثنين، حرصها التام على حماية الممرضين من أي اعتداء جسدي أو لفظي، أو إساءة أو استنقاص، نظرًا لما تُشكِّله هذه المهنة من دور محوري في منظومة الرعاية الصحية.

وأوضحت أنه انطلاقًا من مسؤوليتها المهنية وواجبها الوطني، ستقوم بالإجراءات القانونية اللازمة لحفظ حقوق الكادر التمريضي.

وشددت الجمعية على رفضها التام لأي مزايدات على ما يقوم به أبطال التمريض في القطاعات الصحية من جهود كبيرة خلال جائحة كورونا.