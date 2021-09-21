شكرا لمتابعة خبر عن كاتب صحفي يكشف حيل الصيدليات الكبرى لرفع الأسعار والترويج لأدوية بعينها (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح الكاتب الصحفي، محمد الأحيدب، طرق تأثير سلاسل الصيدليات الكبرى على الأسعار والترويج لأدوية بعينها دون أخرى.

وأضاف أن بعض ملاك هذه السلاسل يقومون في بعض الأحيان بمحاربة أي صيدلي آخر يفتح صيدلية في محيط منطقتهم، بل وقد يطلبون من شركات الأدوية عدم التعامل معه، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

ولفت إلى أن بعض هذه السلاسل تفرض تعريفه على الشركات الجديدة المصنعة للأدوية نظير السماح بعرض أدويتها داخل صيدلياتهم، مما يؤدي لرفع أسعار الأدوية، مؤكدًا أن القيام بهذا السلوك يعد أمرًا مخالفًا وغير نظامي.