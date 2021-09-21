مواطن يتكبَّد خسارة بـ4 ملايين ريال بسبب التستر التجاري.. و«التجارة» توضح التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - وقع مواطن ضحية نصب واحتيال إثر تستره التجاري على أحد المقيمين العاملين لديه، بعد أن اقترح عليه العامل فتح مؤسسة تجارية، ويتولى الأخير الإشراف الكامل على المنشأة، مقابل مبلغ مالي شهري للمواطن المتستر.

وقالت وزارة التجارة في بيان رسمي على موقعها، إن ​المقيم المتستر عليه بعد مزاولته النشاط التجاري فترة من الزمن طلب من المواطن نقل خدماته على منشأة أخرى، ولثقته المفرطة بالمتستر عليه قام المواطن بنقل خدماته سريعًا دون أن يطلع على معاملات مؤسسته، التي لم يكن يعرف عن نشاطها شيئًا.

وأضافت: «المفاجأة جاءت بعد أيام قليلة من نقل خدمات المتستر عليه، إذا تلقى المواطن مطالبات عدد من الموردين للبضائع بمبالغ مالية بإجمالي أربعة ملايين ريال، وعندما حاول التواصل مع المتستر اكتشف أنه قد غادر المملكة منذ مدة».

اقرأ أيضًا:

«التجارة» تحذر من عدم تصحيح أوضاع مخالفي التستر التجاري قبل انتهاء المهلة المقررة

إمارة الرياض تدعو المواطنين لدعم أجهزة الأمن وعدم التستر على مخالفي الإقامة