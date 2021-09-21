8 مخالفات خاصة بجواز السفر عقوبتها الغرامة أو المنع من السفر 5 سنوات

الرياض - محمد عبدالله - حدد نظام وثائق السفر، بيان وثائق السفر السعودية وإجراءات إصدارها والأحكام المتصلة بالسفر والمنع منه، كما أوضح بيان عقوبات مخالفة النظام وتحديد جهة البت فيها والتظلم من قراراتها وتحديد رسوم وثائق السفر.

وحدد نظام وثائق السفر، الصادر بموجب المرسوم الملكي بتاريخ 28/05/1421 هـ الموافق 28 أغسطس لعام 2000 م والمنشور بتاريخ 17/06/1421 هـ الموافق 15 سبتمبر لعام 2000 م، 8 مخالفات يعاقب عليها بالغرامة المالية أو المنع من السفر

مخالفات خاصة بجواز السفر

ونص النظام في المادة العاشرة على أنه يعاقب بالغرامة المالية أو بالمنع من السفر أو بهاتين العقوبتين معا، كل من يرتكب إحدى المخالفات التالية :

- الإضافة أو الحذف أو التغيير في المعلومات الواردة في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.

- الإتلاف المتعمد أو التحريف أو التغيير في الصورة الشخصية في جواز السفر أو تذكرة المرور .

- الإهمال المؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور .

- تمكين الغير عمدًا من استعمال جواز سفره أو تذكرة مروره بصورة غير مشروعة، أو بيع أي منهما أو رهنه.

- استعمال أو محاولة استعمال جواز سفر أو تذكرة مرور يعود أي منهما إلى الغير أو المساعدة في ذلك.

- مغادرة المملكة أو الدخول إليها من غير المنافذ المحددة لذلك، إلا ما كان بعذر مقبول.

- مغادرة المملكة أو الدخول إليها دون وثيقة سفر، إلا ما كان بعذر مقبول.

- مخالفة أي حكم من أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.

عقوبات مخالفات نظام السفر

وعدلت المادة العاشرة من نظام السفر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) الصادر بتاريخ 1443/1/18هــ، حيث نصت على أنه يعاقب بغرامة لاتزيد على مائة ألف ريال أو بالمنع من السفر مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بهما معاً كل من يرتكب أي من المخالفات الخاصة بالنظام والمشار إليها سلفًا.

وأضاف المرسوم الملكي الصادر رقم (م/11) الصادر بتاريخ 1443/1/18هــ، المادة العاشرة مكرر والتي تنص على أنه "تحدد اللائحة التنفيذية تصنيف المخالفات لأحكام النظام واللائحة، والعقوبات لكل مخالفة بما لا يتجاوز العقوبات المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من هذا النظام، ويراعى في ذلك: طبيعة كل مخالفة، وجسامتها، والظروف المشددة والمخففة لها، وحالات تكرارها".

ونشرت صحيفة «أم القرى»، في عددها الصادر ببوم الجمعة تاريخ الثالث من شهر سبتمبر الجاري، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل نظام وثائق السفر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 /5 /1421هـ.

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