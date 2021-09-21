نجل حميدان التركي: رفض طلب الإفراج المشروط عن والدي وإعادة النظر العام المقبل

الرياض - محمد عبدالله - كشفت تركي حميدان التركي، نجل المعتقل السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية، أنه تم رفض طلب والده من قبل لجنة الإفراج المشروط، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة النظر في العام المقبل.

وقال تركي حميدان التركي عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الحمد لله على كل حال، أبلغنا والدي حميدان التركي قرار رفض طلبه من لجنة الإفراج المشروط وإعادة النظر السنة القادمة، انقطع هذا السبيل لكن لله سبل لا نعلمها فأملنا به كبير».

وكان نجل حميدان التركي، قد أكد في وقت سابق، أنه تم السماح لعائلته بحضور الجلسات، وذلك لإلقاء كلمة نيابة عن والدهم، مشيرًا إلى أنه سترفع مجريات الجلسة للمدعي العام منتظرين قرار اللجنة.

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