«البيئة» تحصل على شهادة الأيزو الخاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة في برنامج الإعانات الزراعية

الرياض - محمد عبدالله - تسلم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي في مكتبه اليوم، شهادة الأيزو ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة التي حصل عليها برنامج الإعانات الزراعية في الوزارة.

وبهذه المناسبة أوضح أن هذه الخطوة تدل على تميُّز برنامج الإعانات الزراعية، وتحقيقه الإنجازات المأمولة، وذلك بقيادة شباب وشابات الوطن الذين نفتخر بهم جميعًا، مبينًا أن هذا البرنامج سعودي بامتياز وممتد في جميع المناطق وتعمُّ فائدته كل شخص في المملكة.

وأشار المهندس المشيطي إلى أن لدى برنامج الإعانات الزراعية خطة وحوكمة واضحة، تهدف للوصول إلى دعم جميع شرائح المجتمع المستفيدة. مؤملًا أن يستمر البرنامج في قادم الأيام بنفس الروح والعمل والإيجابية.

يُذكر أن شهادة ISO 9001 خاصة بنظام إدارة الجودة والخدمة، وتهتم بخمسة أركان هي: جودة الخدمة، وخدمة العملاء، والإنتاجية وسير العمل، وتشجيع العمل الجماعي والابتكار، والاهتمام بالعميل وجعله (العامل الأول) الذي يؤثر على قرارات وتصرفات المنظمة، كما تُعدّ الشهادة بمنزلة ضمان وموثوقيّة للخدمة التي تُقدمها المنظمة، وتُحسّن خدمة العملاء ممّا يخلق فرصة للاستفادة من الخدمات التي تُقدمها المنظمة.

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