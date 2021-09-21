«السند» يوضح حكم لبس المرأة ملابس قصيرة أمام النساء

الرياض - محمد عبدالله - كشف الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حكم لبس المرأة ملابس قصيرة أمام غيرها من النساء.

وقال الشيخ السند خلال استضافته في برنامج «يستفتونك» المذاع على قناة «الرسالة»، إنَّ المرأة تلبس ما اعتدن النساء لبسه، ولا تخرج وتجلس معهن بملابس تخالف ما اعتاده أهل بلدها، مشيرًا إلى أن الواجبَّ على المرأة ستر العورة أمام النساء.

وحول فضل صيام الأيام البيض من كل شهر، قال «السند»، إن التقرب إلى الله بنوافل العبادات التي هي من جنس الفرائض من أعظم الأعمال الصالحات، ومن أسباب محبة الله للعبد.

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