نشرة «عاجل».. جرعات لقاح كورونا تتخطى 41 مليونًا والتحالف يدمر زورقين حوثيين

الرياض - محمد عبدالله - ترصد صحيفة «عاجل» أهم الأحداث على الساحة الدولية والمحلية والرياضية، منها: مقطع يوثق مكالمة مبكية بين ضابط وطفلته قبل إعدامه على يد الحوثيين، ومستشار موارد بشرية يوضح «مطلبين» بشأن صحة الموظفين وبنك التنمية الاجتماعية يحدِّد كيفية الحصول على تمويل الأسرة.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

هل يجوز للأب الزواج بأخت زوجة ابنه؟.. «المنيع» يجيب

قال الشيخ عبدالله المنيع عضو هيئة كبار العلماء، إن الأب يجوز له أن يتزوج بأخت زوجة ابنه.

الصحة: عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة يتخطى 41 مليون

قالت وزارة الصحة السعودية، إن عدد الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة يتخطى 41 مليون جرعة.

مقطع يوثق مكالمة مبكية بين ضابط وطفلته قبل إعدامه على يد الحوثيين

وثق مقطع صوتي، مكالمة مؤثرة بين طفلة العقيد عبدالملك أحمد حميد ووالدها قبل إعدامه على يد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

للمتقاعدين.. بنك التنمية الاجتماعية يحدِّد كيفية الحصول على تمويل الأسرة

بيّن بنك التنمية الاجتماعية، الاشتراطات الضرورية للحصول على تمويل الأسرة التي يمكن لغير الموظفين من المتقاعدين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص التقديم عليه.

التأشيرات.. منصة أبشر توضح تفاصيل الخدمة الإلكترونية من خلالها

بينّت منصة أبشر، تفاصيل خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلالها، كما حددت كذلك الرسوم المستحقة لكل خدمة من الخدمات الإلكترونية.

مستشار موارد بشرية يوضح «مطلبين» بشأن صحة الموظفين

أوضح المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط، أهمية الاهتمام بالجانب الغذائي الصحي للموظفين بالإضافة إلى تعزيز الجانب البدني.

بالفيديو .. «سهم معزي» يروي قصة واقعية من جبال الحد الجنوبي

تزامنًا مع قرب احتفال سكان المملكة من مواطنين ومقيمين باليوم الوطني المجيد؛ أعاد الحرس الوطني قصة حقيقية للأذهان وقعت بين منسوبيه في الحد الجنوبي دفاعًا عن أرض الحرمين الشريفين.

بالفيدديو.. مستشارة نفسية توجه نصيحة بشأن الطلاق.. وتؤكد: «تجربة جديدة لكل الأطراف»

قالت المستشارة النفسية الدكتورة ليلى سعد، إنَّ الطلاق تجربة جديدة لكل الأطراف.

«الطيران المدني»: إجراءات جديدة للتحقق من تحصين المقيمين قبل سفرهم جوا إلى المملكة

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن إجراءات التحقق من حالة تحصين المقيمين قبل تصعيدهم للطائرة المغادرة إلى المملكة.

الدفاع المدني يحذر من هطول أمطار وتدفق سيول في عسير

نبَّهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير يشمل (أبها، بارق، تنومة، محايل) حتى الساعة 9 مساءً.

تعرَّف على جدول المخالفات المرورية والغرامات المحددة

نشرت الإدارة العامة للمرور السعودي، جدول المخالفات المرورية والغرامات المقررة نظامًا على مخالفات السرعة، موضحة أن السرعات تم تحديدها على طريق المملكة.

بالأسماء.. منح 10 مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على منح عشرة مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغياً.

التحالف: تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين في الصليف

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن عن تدمير زورقين مفخخين تابعين للحوثيين في الصليف وإحباط تنفيذ هجوم وشيك.

«جوتيريش» يحذر من حرب باردة وشيكة تهدِّد العالم

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من حرب باردة وشيكة يشهدها العالم.

غروهي يمنح حارس النصر الشاب هدية كبيرة ويوجه رسالة له عقب الكلاسيكو

منح البرازيلي مارسيلو غروهي حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الاتحاد قميصه إلى نواف العقيدي حارس مرمى النصر الشاب عقب المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

أسطورة فرنسا السابق لـ«عاجل»: ما فعله ميسي مع بوتشيتنو حماقة!

انتقد يوري جوركاييف أسطورة كرة القدم الفرنسية السابق، ردة فعل ليونيل ميسي الذي رفض مصافحة ماوريسيو بوتشيتنو مدربه في الفريق، عقب استبداله خلال مواجهة ليون في الجولة الخامسة بالدوري الفرنسي.

5 شركات تتصدر الأكثر ارتفاعًا بسوق الأسهم السعودية

تصدرت أسهم شركات: «نسيج، والمملكة، وبوان، والخريف، وسبكيم العالمية» الأكثر ارتفاعًا، في مؤشر الأسهم السعودية الذي أغلق اليوم منخفضًا بـ 69.51 نقطة ليقفل عند مستوى 11328.33 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليار ريال.