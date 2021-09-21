صحة جازان تفّعل خدمة إنقاذ حالات السكتة الدماغية الطارئة عن بُعد

الرياض - محمد عبدالله - أطلقت صحة جازان اليوم، خدمة إنقاذ حالات السكته الدماغية «عن بعد» عبر نظام خاص مرتبط بتقنية الطب الاتصالي، وتعد الأولى من نوعها على مستوى وزارة الصحة.

وتعمل هذه الخدمة التي فُعِّلَت بـ١٠ مستشفيات طرفية بالمنطقة على تقديم الرعاية الصحية الطارئة والعاجلة لمرضى السكتات الدماغية في وقت قياسي محدد وبجودة عالية في مواقعهم عبر عدة مستشفيات تساعد في تقليل نسبة التأثير والمضاعفات على المدى البعيد وتقدم الرعاية الصحية للمريض دون حاجة النقل والتحويل إلى مستشفيات مرجعية أخرى.

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