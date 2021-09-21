بنجلاديشي يهرب 6 آلاف حبة يابا إلى السعودية

ألقت الجهات الأمنية في مطار حضرة شاه جلال الدولي، في بنجلاديش، القبض على مسافر في طريقه إلى السعودية وبحوزته 6 آلاف حبة من حبوب «يابا» المخدرة.

وأوضحت وسائل إعلام محلية هناك، أن سلطات المطار أثناء فحص الأمتعة عثرت على كمية من الحبوب في أمتعة أحد الركاب المسافرين على متن رحلة متجهة إلى الدمام، وجرى إيقافه لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأشارت إلى أن الجهات الأمنية أحبطت خلال هذا العام عمليات مشابهة تجاوز عدد حبات التهريب فيها أكثر من 50 ألف حبة من حبوب «يابا» جميعها كانت بحوزة مسافرين إلى السعودية كان أخرها يوم السبت الماضي حيث تم مصادرة 22490 من حبوب بحوزة مسافر إلى الدمام.

في وقت سابق يوم 22 مارس، اعتقلت الشرطة مسافرًا آخر ومعه 9885 حبة، وفي أكتوبر 2020، صادرت سلطات المطار 38900 حبة.

ما هي حبوب يابا؟

معروفة باسم مخدرات الجنون أو السرعة النازية، هو مزيج من عدد من المنشطات. والمادتان الرئيسيتان اللتان يتكون منهما العقار هما الكافيين والميثامفيتامين، والمعروفتان باسم الميثية الكريستالية.

ويابا دواء في شكل قرص، وغالبًا ما يكون أحمر اللون مع الحروف المطبوعة WY عليه.