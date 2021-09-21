أخصائي: المكملات الغذائية تكمل حاجة الجسم من الفيتامينات ولكن!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد أخصائي أول التغذية فيصل بن سنيد، أن المكملات الغذائية تكمل حاجة الجسم من الفيتامينات والمعادن، وكثرتها مضرة للصحة.

ما هي المكملات؟

وتابع ابن سنيد، خلال حواره إلى نشرة التاسعة على قناة الإخبارية، أن المكملات الغذائية هي عبارة عن فيتامينات أو معادن تكميلية لما يحصله الجسم من الأكل العادي لمعالجة أي نقص فيها يحتاجها الجسم.

استشارة المختصين:

كما شدد أخصائي التغذية على أهمية استشارة طبيب أو أخصائي تغذية أو مختص الرعاية الصحية قبل أخذ أي مكمل غذائي؛ لأن فائدتها في حد معين إذا تجاوزناه قد يكون لها آثار جانبية.

وفي وقت سابق تفاعلت وزارة الصحة مع استفسار أحد الأشخاص بشأن حقيقة مواجهة المكملات الغذائية لكورونا المستجد ومنعها الإصابة بالفيروس من عدمه.

وردت الوزارة، متمثلة في مركز 937 صحة، على سؤال بهذا الشأن، بالقول: “المكملات الغذائية ليست مخصصة لعلاج أو منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد ولكن قد يكون لبعض الفيتامينات والمعادن تأثيرات على كيفية عمل نظام المناعة لمحاربة العدوى مثل فيتامين سي وفيتامين د والزنك، ولكن لا يجب تناولها بدون استشارة الطبيب المعالج”.

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