السعودية | تعرّف على سعر الصقر الأغلى في ‎المملكة (فيديو)

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعرّف على سعر الصقر الأغلى في المملكة (فيديو) والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 20 ثانية - 11:52 مساءً, 20 سبتمبر 2021 م
كشف الصقار عبد الرحمن الحربي عن سعر الصقر الأغلى في المملكة خلال مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”.
وأكد الحربي أن الصقر وصلت قيمته إلى 1,750,000 ريال، مشيرا إلى أن “قوة الصقر تظهر بداية من قوة وطول الجناح، و أغلى صقر تم بيعه بقيمة 1.750.000 ريال وهذا الرقم قد يكون مبالغ فيه، ولكن هذا الصقر يدر دخلا كبير جداً لصاحبه، غير أنه من سلالة طيبة”.