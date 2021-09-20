السعودية | تعرّف على سعر الصقر الأغلى في ‎المملكة (فيديو)

كشف الصقار عبد الرحمن الحربي عن سعر الصقر الأغلى في ‎المملكة خلال مقابلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”.

‏وأكد الحربي أن الصقر وصلت قيمته إلى 1,750,000 ريال، مشيرا إلى أن “قوة الصقر تظهر بداية من قوة وطول الجناح، و أغلى صقر تم بيعه بقيمة 1.750.000 ريال وهذا الرقم قد يكون مبالغ فيه، ولكن هذا الصقر يدر دخلا كبير جداً لصاحبه، غير أنه من سلالة طيبة”.