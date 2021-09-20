أسعار النفط تسجل تراجعًا حوالي 2%

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - واس

تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 ٪ اليوم، مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما جعل ‏النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.‏

انخفاض خام برنت:

وانخفض خام برنت 1.42 دولاراً أو 1.9 في المئة ليستقر عند 73.92 دولاراً للبرميل بعد أن هبط إلى ‏‏73.52 دولاراً للبرميل.

وانخفض غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏‎1.68‎‏ دولاراً ، أو 2.3 في المئة، ليغلق عند 70.29 دولاراً بعد أن ‏انخفض إلى 69.86 دولاراً.‏

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