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أسعار النفط تسجل تراجعًا حوالي 2%

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

أسعار النفط تسجل تراجعًا حوالي 2%

بسبب مخاوف المخاطرة من المستثمرين

متابعات الخليج 365 - واس

تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 ٪ اليوم، مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما جعل ‏النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.‏

انخفاض خام برنت: 

وانخفض خام برنت 1.42 دولاراً أو 1.9 في المئة ليستقر عند 73.92 دولاراً للبرميل بعد أن هبط إلى ‏‏73.52 دولاراً للبرميل.

وانخفض غرب تكساس الوسيط الأمريكي ‏‎1.68‎‏ دولاراً ، أو 2.3 في المئة، ليغلق عند 70.29 دولاراً بعد أن ‏انخفض إلى 69.86 دولاراً.‏
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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