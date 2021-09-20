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شكرا لقرائتكم أسعار النفط تسجل تراجعًا حوالي 2% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21
وانخفض غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولاراً ، أو 2.3 في المئة، ليغلق عند 70.29 دولاراً بعد أن انخفض إلى 69.86 دولاراً.
أسعار النفط تسجل تراجعًا حوالي 2%
بسبب مخاوف المخاطرة من المستثمرين
متابعات الخليج 365 - واس
تراجعت أسعار النفط بنسبة 2 ٪ اليوم، مع تزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
انخفاض خام برنت:
وانخفض خام برنت 1.42 دولاراً أو 1.9 في المئة ليستقر عند 73.92 دولاراً للبرميل بعد أن هبط إلى 73.52 دولاراً للبرميل.
وانخفض غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68 دولاراً ، أو 2.3 في المئة، ليغلق عند 70.29 دولاراً بعد أن انخفض إلى 69.86 دولاراً.
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