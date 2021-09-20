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شكرا لقرائتكم إطلاق نظام الآيفون الجديد iOS15 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21
إطلاق نظام الآيفون الجديد iOS15
يأتي بمميزات جميلة جدًّا
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن صانع المحتوى التقني سالم الدلبحي، رسميًّا إطلاق نظام الآيفون الجديد iOS15.
مميزات جميلة:
وأكد الدلبحي، في تغريدة له عبر تويتر، أن نظام الآيفون الجديد iOS15 يأتي بمميزات جميلة جدًّا، مضيفًا: تقدرون تحدثون أجهزتكم من الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.
ونشر الخبير التقني قائمة بالهواتف التي يدعمها النظام الجديد وجاءت كما يلي:
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