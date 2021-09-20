الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن صانع المحتوى التقني سالم الدلبحي، رسميًّا إطلاق نظام الآيفون الجديد iOS15.

مميزات جميلة:

وأكد الدلبحي، في تغريدة له عبر تويتر، أن نظام الآيفون الجديد iOS15 يأتي بمميزات جميلة جدًّا، مضيفًا: تقدرون تحدثون أجهزتكم من الساعة 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.

ونشر الخبير التقني قائمة بالهواتف التي يدعمها النظام الجديد وجاءت كما يلي:



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