تويتر يواجه مشاكل عامة!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن منصة تويتر تواجه مشاكل عامة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الرشيد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين.

ولم تصدر الشركة أي بيان بشأن المشكلة حتى الآن، فيما ذكر مستخدمون أن هناك عطلًا تسبب في اختفاء تغريدات وعدم عمل الصفحة الرئيسية من المنصبة.



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