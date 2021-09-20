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تويتر يواجه مشاكل عامة!

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-20

تويتر يواجه مشاكل عامة!

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن منصة تويتر تواجه مشاكل عامة.

جاء ذلك بحسب ما أعلن الرشيد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين.

ولم تصدر الشركة أي بيان بشأن المشكلة حتى الآن، فيما ذكر مستخدمون أن هناك عطلًا تسبب في اختفاء تغريدات وعدم عمل الصفحة الرئيسية من المنصبة.

 

 

تويتر يواجه مشاكل عامة! - متابعات الخليج 365
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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