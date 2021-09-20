القيادة تهنئ أرمينيا ومالطا بذكرى الاستقلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان في برقية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية مالطا جورج فيلا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وفي برقيتين مماثلتين هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية أرمينيا أرمين سركيسيان ورئيس جمهورية مالطا جورج فيلا، بمناسبة ذكرى استقلال بلديهما.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لهما، راجيا لحكومتي وشعبي جمهورية أرمينيا ومالطا الصديقين المزيد من التقدم والازدهار.

إلى ذلك صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح 10 مواطنين وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة، سواء كان العضو من حي أو من متوفى دماغيا.

والمتبرعون هم: علي محمد القحطاني، أحمد عبدالله الحارثي، محمد حمد المطيري، نجلاء ناصر السديري، عائشة كليب ضحوي، نهى عثمان السيف، صلاح سالم الكثيري، هلاله رويعي العطوي، طيبة محمد مزحف، ومحمد علي المحيميد.