شكرا لقرائتكم خبر سدايا ومجمع الملك سلمان يثريان المحتوى العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لإثراء المحتوى العربي في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، ودعم وتنمية الأبحاث والتطبيقات والقدرات ذات العلاقة بمجالات الذكاء الاصطناعي واللغة العربية، وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مذكرة تفاهم.

ووقع المذكرة من جانب الهيئة المشرف على أعمال المركز الوطني للذكاء الاصطناعي الدكتور ماجد التويجري، فيما وقعها من جانب المجمع الأمين العام المكلف الدكتور عبدالله الوشمي.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار عام لأنشطة التعاون بين الهيئة والمجمع في المجالات المشتركة، وسيعمل الطرفان وفق المذكرة على التعاون المشترك في عدة مشاريع تشمل:

القواميس والمعاجم، وإجراء أبحاث علمية حول استخدامات البيانات والذكاء الاصطناعي لخدمة اللغة العربية وتطبيقاتها.

وأوضح الدكتور التويجري أن الهيئة تعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الذكاء الاصطناعي لدعم جهود مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية من خلال تسخير التقنية؛ لتوفير الحلول المبتكرة في مجال اللغة العربية، منوها إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار الدعم غير المحدود من ولي العهد رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الأمير محمد بن سلمان لدعم الجهود التي تبذلها الهيئة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي سواء على مستوى البحث والابتكار وتطوير الكوادر الوطنية ورفع مستوى الوعي.

الهدف من المذكرة:

