شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تناقش التقارير السنوية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية - إحدى لجان المجلس المتخصصة بمجلس الشورى - التقريرين السنويين لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للأعوام المالية 1440 / 1441هـ، 1441 / 1442هـ، وما ورد فيها من معلومات وبيانات حول أداء الهيئة خلال أعوام التقرير، وذلك خلال اجتماع افتراضي عقدته برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة كوثر الأربش.

ودرست اللجنة خلال الاجتماع أبرز منجزات الهيئة والمعوقات التي واجهتها خلال أعوام التقرير، وذلك تمهيدا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها والرفع بها إلى المجلس لعرضها أمام الأعضاء خلال الفترة المقبلة، واتخاذ القرار المناسب حيالها.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.