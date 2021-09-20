شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تناقش التقارير السنوية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودرست اللجنة خلال الاجتماع أبرز منجزات الهيئة والمعوقات التي واجهتها خلال أعوام التقرير، وذلك تمهيدا لإعداد تقاريرها المتضمنة توصياتها والرفع بها إلى المجلس لعرضها أمام الأعضاء خلال الفترة المقبلة، واتخاذ القرار المناسب حيالها.
يذكر أن لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية تدرس حسب اختصاصاتها تقارير الأداء السنوية والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، والتي تحال إليها من المجلس لدراستها وتقديم تقاريرها بشأنها لرفعها أمام المجلس لمناقشتها.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة شورية تناقش التقارير السنوية لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.