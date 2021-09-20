شكرا لقرائتكم خبر مبادرة لتكريم المنشآت الصحية المتميزة في تجربة المريض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على المنشآت التي تميزت في جوانب الرعاية التمريضية ضمن الرحلات الرئيسة «الطوارئ، التنويم، العيادات الخارجية، ومراكز الرعاية الأولية»، أطلقت الصحة مبادرة «رحمة» لتكريم المنشآت المتميزة في تجربة المريض تجاه الرعاية التمريضية، وذلك من خلال آراء المستفيدين عبر برنامج قياس تجربة المريض.

وقدم وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الشكر والتقدير لكوادر التمريض في المنشآت الصحية التي حققت تميزا في الأداء التمريضي خلال الربع الأول لعام 2021م، لرعاية المرضى وكسب رضاهم، مضيفا أن الرعاية التمريضية تعد إحدى المحطات المهمة في رحلة المريض، وعنصرا جوهريا لتمكين جودة الرعاية الصحية وتعزيز سلامة المرضى.

وأعلنت الصحة عن أسماء الجهات المتميزة في الأداء التمريضي، وذلك على النحو التالي: الطوارئ: معدل الرضا العام 67.83، سعة 50 سريرا المركز الأول مستشفى الطوال العام بجازان، سعة 100 سرير المركز الأول مستشفى باللسمر العام بعسير، سعة 200 سرير المركز الأول مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.

العيادات الخارجية: معدل الرضا العام 76.31، سعة 50 سريرا المركز الأول مستشفى الشفاء تجمع القصيم الصحي، سعة 100 سرير المركز الأول مستشفى العمران العام تجمع الأحساء الصحي، سعة 200 سرير المركز الأول مستشفى الأطفال التخصصي مدينة الملك فهد الطبية، تجمع الرياض الصحي الثاني. التنويم: معدل الرضا العام 84.32، سعة 50 سريرا المركز الأول مستشفى العيون التخصصي بالظهران، تجمع الشرقية الصحي، سعة 100 سرير المركز الأول مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة بالأحساء، تجمع الأحساء الصحي، سعة 200 سرير المركز الأول مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض. مراكز الرعاية الصحية الأولية: معدل الرضا العام 81.32، مركز صحي أبا الورود بعنيزة، تجمع القصيم الصحي، مركز صحي الخيف بالمدينة المنورة، تجمع المدنية المنورة الصحي، مركز صحي حورة قيس بعسير.

مراكز الرعاية الصحية الأولية: معدل الرضا العام 81.32







مركز صحي أبا الورود بعنيزة



مركز صحي الخيف بالمدينة المنورة



مركز صحي حورة قيس بعسير



أسماء الجهات المتميزة في الأداء التمريضي:

التنويم: معدل الرضا العام 84.32





سعة 50 سريرا مستشفى العيون التخصصي بالظهران



سعة 100 سرير مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة بالأحساء



سعة 200 سرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض



العيادات الخارجية: معدل الرضا العام 76.31





سعة 50 سريرا مستشفى الطوال العام بجازان



سعة 100 سرير مستشفى باللسمر العام بعسير



سعة 200 سرير مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض



الطوارئ: معدل الرضا العام 67.83