شكرا لقرائتكم خبر تركيب أول 3 ثريات بمشروع مطاف المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
من جهة ثانية عقدت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اجتماعا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدراسة ملف تسجيل جميع المتعاقدين المستمرين والمؤقتين في نظام التأمينات الاجتماعية.
واستعرض الاجتماع إجراءات وآليات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والمزايا التي سيوفرها النظام للعاملين في الرئاسة وإدارتها الميدانية والإدارية بصفة مستمرة أو مؤقتة، بما يمنح الأمان الوظيفي والمعيشي لشريحة كبيرة من الشباب والشابات السعوديين العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ويرفع من إنتاجيتهم وسقف طموحاتهم.
ويأتي اجتماع مناقشة إدراج الموظفين المتعاقدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملين على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة خدمتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيب أول 3 ثريات بمشروع مطاف المسجد الحرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.