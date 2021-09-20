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تركيب أول 3 ثريات بمشروع مطاف المسجد الحرام

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- بواسطة أيمن الوشواش - شرعت الشركة المنفذة لمشروع المطاف في المسجد الحرام بتركيب أول 3 ثريات بالمشروع على محور بوابة الملك عبدالعزيز، من إجمالي 234 ثريا بكامل أدوار المطاف، بتصميم فريد من نوعه وحلة جديدة، ولغة تتماشى مع لغة تصميم المطاف، مما زاد في روعة تصميم الثريات اللون الأخضر الذي تم إدخاله على السقف، حيث حولها إلى مستويات مختلفة تفوق الوصف، في المقابل الشركة المصممة للثريات قامت بتصميمها خصيصا فقط لمشروع المطاف دون سواه.

من جهة ثانية عقدت الإدارة العامة للموارد البشرية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اجتماعا مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدراسة ملف تسجيل جميع المتعاقدين المستمرين والمؤقتين في نظام التأمينات الاجتماعية.

واستعرض الاجتماع إجراءات وآليات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية والمزايا التي سيوفرها النظام للعاملين في الرئاسة وإدارتها الميدانية والإدارية بصفة مستمرة أو مؤقتة، بما يمنح الأمان الوظيفي والمعيشي لشريحة كبيرة من الشباب والشابات السعوديين العاملين على خدمة قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ويرفع من إنتاجيتهم وسقف طموحاتهم.

ويأتي اجتماع مناقشة إدراج الموظفين المتعاقدين تحت مظلة التأمينات الاجتماعية إنفاذا لقرار مجلس الوزراء بشمول نظام التأمينات الاجتماعية جميع العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الذين لا يخضعون لنظام التقاعد المدني، بمن فيهم العاملين على نظام الوظائف المؤقتة أو العقود مهما كانت مدة خدمتهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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