شكرا لقرائتكم خبر هيئة تقويم التعليم توقع اتفاقية لاعتماد منشآت وبرامج التدريب التقني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تقويم واعتماد منشآت وبرامج التدريب التي تقدمها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب أمس، اتفاقية تعاون، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي، ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد، في مقر الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران بالرياض.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي أن الاتفاقية تهدف للتعاون في مجالات عدة منها، مجال تقويم واعتماد منشآت وبرامج التدريب التي تقدمها المؤسسة، والتعاون المشترك والتنسيق في مجال تنفيذ المراجعات الخارجية التقويمية لمنشآت وبرامج التدريب، والاستفادة من الاختبارات والمقاييس التي تقدمها الهيئة في عمليات التقويم الخارجي وقياس المهارات.

من جانبه بين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أن حصول المؤسسة على الاعتماد لجميع منشآتها المشاركة يعتبر إنجازا لهذه المنشآت وداعما لها لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر، حيث يسهم الاعتماد المؤسسي في تعزيز جودة التدريب في المنشآت التدريبية.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، تم إعلان نتائج الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التابعة للمؤسسة وتوزيع شهادات الاعتماد وتكريم الكليات والمعاهد المعتمدة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث حصلت 18 منشأة تدريبية على الاعتماد المؤسسي.

الهدف من الاتفاقية: