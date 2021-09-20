هيئة تقويم التعليم توقع اتفاقية لاعتماد منشآت وبرامج التدريب التقني

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وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد السبتي أن الاتفاقية تهدف للتعاون في مجالات عدة منها، مجال تقويم واعتماد منشآت وبرامج التدريب التي تقدمها المؤسسة، والتعاون المشترك والتنسيق في مجال تنفيذ المراجعات الخارجية التقويمية لمنشآت وبرامج التدريب، والاستفادة من الاختبارات والمقاييس التي تقدمها الهيئة في عمليات التقويم الخارجي وقياس المهارات.
من جانبه بين محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد أن حصول المؤسسة على الاعتماد لجميع منشآتها المشاركة يعتبر إنجازا لهذه المنشآت وداعما لها لمواصلة تطوير عملياتها وتكوين ثقافة تقييم ذاتي محفزة للتطور المستمر، حيث يسهم الاعتماد المؤسسي في تعزيز جودة التدريب في المنشآت التدريبية.
وعلى هامش توقيع الاتفاقية، تم إعلان نتائج الاعتماد المؤسسي لمنشآت التدريب التابعة للمؤسسة وتوزيع شهادات الاعتماد وتكريم الكليات والمعاهد المعتمدة من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، حيث حصلت 18 منشأة تدريبية على الاعتماد المؤسسي.
الهدف من الاتفاقية:
- التعاون في مجال تقويم واعتماد منشآت وبرامج التدريب التي تقدمها المؤسسة.
- التنسيق في مجال تنفيذ المراجعات الخارجية التقويمية لمنشآت وبرامج التدريب.
- الاستفادة من الاختبارات والمقاييس التي تقدمها الهيئة في عمليات التقويم الخارجي وقياس المهارات.
- تبادل البيانات والمعلومات التي تسهم في تعزيز التعاون والرفع من مستوى النتائج.
- التنسيق في إعداد المعايير المهنية لمهن التدريب وفق التعليمات المنظمة لذلك لدى الطرفين.
- إتاحة استخدام منشآت المؤسسة لتنفيذ الاختبارات والمقاييس التي تنفذها الهيئة في مناطق المملكة.
- إجراء الدراسات والبحوث وورش العمل.
- تكوين مجموعات التركيز والفرق الفنية المشتركة في مجال تقويم مؤسسات وبرامج التدريب.
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