شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 63 إصابة بكورونا وشفاء 71 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت وزارة الصحة على أهمية أخذ الجرعة الثانية والاستعجال بها، كونها السبيل الوحيد لمواجهة المتحورات، ورفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، مؤكدة أهميتها لتحقيق المناعة المجتمعية.

وفي نفس السياق أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 63 حالة مؤكدة، وتعافي 71 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 2343 حالة، منها 339 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 546612 حالة، وعدد حالات التعافي 535602 حالة، فيما تم تسجيل عدد 6 حالات وفيات، ليصل الإجمالي إلى 8667 حالة وفاة - رحمهم الله جميعا-.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

حالات كورونا بالمملكة:

إجمالي الإصابات 546,612

حالات الوفيات 8667

حالات التعافي 535,602

الحالات الحرجة 339

الحالات النشطة 2343