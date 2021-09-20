ضبط 2000 م3 فحم وحطب محلي

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وشارك في حملات التفتيش إلى جانب المركز وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.
وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للحد من مخالفات الاحتطاب ومكافحة الممارسات التي تسهم في الإضرار بالغطاء النباتي.
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