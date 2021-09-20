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ضبط 2000 م3 فحم وحطب محلي

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- بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت دوريات حماية الغابات والمراعي بالمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 2000 م3 من الفحم والحطب المحلي خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك ضمن أعمالها التفتيشية للكشف عن مخالفات الاحتطاب في مدن ومحافظات المملكة.

وشارك في حملات التفتيش إلى جانب المركز وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المساندة، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفقا لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب.

وتأتي هذه الحملات في إطار جهود المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر للحد من مخالفات الاحتطاب ومكافحة الممارسات التي تسهم في الإضرار بالغطاء النباتي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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