، "أدبي جدة" و"الثقافة والفنون" يطلقان الأربعاء فعالياتهما احتفاءً باليوم الوطني ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المتوقع أن تحظى بحضور كبير من المسؤولين والشعراء والفنانين والإعلاميين

تنطلق الأربعاء المقبل فعاليات اليوم الوطني 91 المشتركة بين النادي الأدبي الثقافي بجدة وجمعية الثقافة بالمحافظة، حيث تقام أمسية كبرى تعيد وهج الشعر إلى عروس البحر الأحمر جدة، للشاعر الأمير الدكتور سعد آل سعود (منادي) عند الساعة الـ 9:00 مساء ويرعى الأمسية الشعرية محافظ جدة المكلف الأمير سعود بن جلوي وينظمها نادي جدة الأدبي وجمعية الثقافة والفنون.

وتأتي أمسية الأمير سعد آل سعود بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الـ(91)، وستُقام في قاعة الاحتفالات الكبرى بفندق هيلتون جدة، ومن المتوقع أن تحظى بحضور كبير من المسؤولين والشعراء والفنانين والإعلاميين ومحبي الشعر، إذ إن الأمسية تأتي بعد غياب الأمسيات الشعرية الكبرى عن محافظة جدة لأكثر من 20 عامًا، كما أن جماهيرية الشاعر سعد آل سعود الذي أوجد لنفسه مكانًا رفيعًا بين نجوم الشعر في الخليج والوطن العربي، ستكون محل ترقب متذوقي الشعر في عروس البحر الأحمر..

وقال الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي رئيس نادي جدة الأدبي أن النادي يعمل ضمن منظومة الفعل الثقافي والأدبي التي تستدعي ذاكرة الوطن في اليوم الوطني المجيد وبهذه المناسبة التاريخية يستشعر النادي دوره في تقديم الثقافة في حلة تتناسب مع هذا الحدث في صورة من صور العطاء وتقديم أمسية شعرية باتجاه الوطن وتكريس مفهوم اللُحمة الوطنية في الوسط الثقافي حتى يتسنى لنا أن نسهم مع جمعية الثقافة والفنون بجدة في صناعة حدث ثقافي فني أدبي يبرز مكتسباتنا الثقافية والتاريخية والفنية.

من جانب آخر قال محمد آل صبيح مدير جمعية الثقافة والفنون بجدة إن الجمعية بالتعاون مع عددٍ من المؤسسات والجهات الثقافية والإعلامية التي استشعرت دورها في هذا الحدث وفي يومنا الوطني الذي يبتهج به الوطن في كامل جغرافيته استدعاء لذاكرتنا التاريخية ومستقبلنا المشرق.

نسعد بإقامة أمسية للشاعر الدكتور سعد آل سعود (منادي)، مشيرًا إلى أن تجربته الشعرية التي تعد من أهم التجارب والأصوات الشعرية التي سجلت حضورها في ذاكرة الوطن والحضور الشعري اللافت في مناسباتنا الوطنية كاتبًا لأهم الأعمال الشعرية في مهرجان الجنادرية وعدد كبير من القصائد الوطنية التي تغنى بها عدد من فناني الوطن.

وقد بلغت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني ما يقارب 15 فاعلية متنوعة ما بين شعر وأوبريتات وصالة فنون تشكيلية وجداريات والعديد من البرامج، وتستمر ليوم الخميس 30 / 9 / 2021 في النادي ومقر الجمعية.

وتشتمل الفعاليات على افتتاح معرض (وطن الحضارة) وذلك يوم الخميس 23 / 9 / 2021م. فيما تُقام يوم الأحد القادم ندوة الوطن بعنوان (المنجزات والتطلعات) يتحدث فيها كل من الدكتور عبدالله المعطاني وأحمد عيد والدكتور عايض الزهراني. وتُقام يوم الاثنين أمسية شعبية يشارك فيها نخبة من شعراء الوطن بمقر جمعية الثقافة والفنون.

وتُقام يوم الثلاثاء أمسية شعرية فصحى بمقر النادي الأدبي يشارك فيها الدكتور يحيى الزبيدي والدكتورة مها العتيبي والدكتور عادل القالي وعبدالملك الخديدي.

كما تُقام يوم الأربعاء القادم ندوة بعنوان (المؤسسات الثقافية ودورها في ترسيخ قيم الهوية الوطنية بمقر جمعية الثقافة والفنون ويُقام يوم الخميس القادم أوبريت غنائي للوطن مع عروض شعبية بمقر جمعية الثقافة والفنون.