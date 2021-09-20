شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تكدس عمالة مخالفة في أحد أسواق الخضار بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تكدست عمالة مخالفة في سوق العزيزية للخضار بمنطقة الرياض، دون مراعاة للاجراءات الاحترازية التي أقرتها الجهات المعنية للحد من فيروس كورونا

واشتكى بعض المواطنين، خلال حديثهم لبرنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية"، من سيطرة العمالة المخالفة على السوق، برغم أن قرار توطين نشاط بيع الخضار صدر في العام الماضي.

ولفت المواطنون أنهم حاولوا إيجاد مكان لهم لممارسة البيع داخل السوق إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك بسبب سيطرة العمالة المخالفة.