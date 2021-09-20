شكرا لمتابعة خبر عن الذيابي: الاعتلال المعوي المفقد للبروتين يحدث نتيجة اضطرابات تصيب المعدة أو الأمعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث الدكتور عبدالله الذيابي، طبيب باطنية وجهاز هضمي، عن الاعتلال المعوي المفقد للبروتين.

وقال عبدالله الذيابي:"الاعتلال المعوي المفقد للبروتين.. هو مرض يحدث نتيجة اضطرابات تصيب المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو القولون ينتج عنه خسارة للبروتين من الجسم".

وكان عبدالله الذيابي ذكر في تصريحات سابقة، أن حصوات المرارة إذا أدت لالتهاب البنكرياس فيجب استئصالها لتفادي حدوث التهاب القنوات المرارية.