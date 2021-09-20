شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. رحلة لقاح كورونا منذ تصنيعه في المختبرات العالمية حتى وصوله إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

استعرض مركز التواصل الحكومي رحلة اللقاح المضاد لفيروس كورونا الجديد منذ تصنيعه في المختبرات العالمية، حتى وصوله إلى المملكة.

ووثق المركز فيلما بعنوان "جرعة أمل" تناول من خلاله رحلة المملكة في مكافحة الأوبئة، التي تسببت في مقتل الكثير من مواطنيها بدءًا من الكوليرا إلى فيروس كورونا الجديد.

كما رصد الفيلم أعراض الإصابة بالفيروس وأثره على الإنسان، فضلا عن اللجان التي شكلتها المملكة لمواجهة هذه الجائحة كورونا.

كما سلط الضوء على كيفية نقل اللقاح، ومدى حاجته لدرجة حرارة منخفضة جدًا عند نقله، فضلا عن الإجراءات الخاصة بالفسح، وتنظيم عملية التطعيم.