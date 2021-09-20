شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سيارة تتحرك للأمام والخلف بدون سائق بإحدى المناطق في المملكة وتثير الجدل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، سيارة تتحرك للأمام والخلف دون وجود سائق بإحدى المناطق في المملكة، حيث أثارت حيرة موثقي الفيديو.

وبدا في الفيديو، سيارة متوقفة وفجأة تتحرك للخلف إلى أن اقتربت من الطريق ثم تحركت للأمام بسرعة دون وجود سائق بها.

وتباينت ردود فعل متداولي الفيديو الذين اعتبروا أن السيارة مسكونة بسبب تحركها بشكل مفاجئ دون سائق، بينما رأى آخرون أن برمجة توجد ببعض السيارات وهي التحرك بدون سائق.