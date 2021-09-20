شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصناعة: نهدف بأن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة في الصناعة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال متحدث الصناعة والثروة المعدنية، جراح الجراح، إن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني يهدف لحوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية فيه، وزيادة ثقة المستثمرين به.

وأضاف أن النظام يهتم بالسلامة المهنية، مضيفا أن الرخص الـ 6 التي حددتها جاءت لتغطية الجوانب اللازمة لنشاط التعدين، وذلك بحسب ما ذكره بقناة"الإخبارية".

وأكد أن أهمية هذه الرخص تمكن في أنها تتيح فرص مميزة للشركات والمكاتب الصغيرة لاستكشاف هذه المعادن، مضيفا أن اللائحة تستهدف إلى أن يكون قطاع التعدين ركيزة من ركائز رؤية المملكة، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية، وأن يكون الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية.