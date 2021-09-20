هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تستعرض أبرز خدماتها

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك «زاتكا»، أبرز الخدمات التي تقدمها الهيئة وذلك بعد تدشين هويتها الجديدة.

وشاركت الهيئة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق عبر موقع "تويتر"، عددا من التغريدات، بينّت من خلالها الخدمات التي تقدمها، كما أعلنت عن تدشين هوية هيئة الزكاة والضريبة والدخل الجديدة.

زاتكا تدشن هويتها الجديدة

وأعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، عن تدشين هويتها الجديدة التي جاءت لتعكس في مفهومها الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة نحو الإسهام في حماية وأمن الوطن ومقدراته ودورها في تنمية وازدهار الاقتصاد الوطني في ظل تكاتف المجتمع من الأفراد والقطاعيْن العام والخاص.

وتأتي الهوية الجديدة متوافقة في دلالاتها مع سعي الهيئة المتواصل نحو بناء جهة فعالة ذات كفاءة عالية تسهم في التنمية الاقتصادية وتعزز من إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة وتعمل على تيسير التجارة عبر الحدود.

وتسعى هيئة زاتكا من خلال رؤيتها أن تكون نموذجا عالميا في إدارة الزكاة والضرائب والجمارك وذلك من خلال تحقيق أهدافها الاستراتيجية التي تركز على تعزيز الجانب الأمني ورفع نسبة الامتثال والالتزام ودعم التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة.

يشار إلى أن تدشين الهوية يأتي بعد صدور قرار مجلس الوزراء بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك) بهدف توحيد جهود كلا القطاعين وتحسين تجربة قطاع الأعمال وتعزيز ثقتهم تحت مظلة واحدة مما يسهم في رفع فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق.

خدمات هيئة الزكاة والضريبة والدخل

وبينّت هيئة الزكاة والضريبة والدخل، أبرز الخدمات الإلكترونية الرئيسية التي تقدمها للأفراد عبر بوابتها الإلكترونية، وتتمثل في التالي:

- الزكاة

- الجمارك

- ضريبة القيمة المضافة

- ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية

- ضريبة السلع الانتقائية

- ضريبة الاستقطاع

- ضريبة التصرفات العقارية

وأضافت هيئة زاتكا، أن عدد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها هي 15 خدمة تنقسم إلى 5 مجالات وتتمثل في التالي:

- 4 هدمات لتعديل / إلغاء التسجيل

- 3 خدمات للتحقق

- 3 خدمات تبادل المعلومات

- 5 خدمات عامة

إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الهيئة، أنه إذا قرر الشخص إنهاء أعمال منشأته فإن إجراءات إلغاء التسجيل في ضريبة القيمة المضافة واضحة وسهلة وهي:

- تسجيل الدخول إلى حساب المستفيد في البوابة الإلكترونية للهيئة

- تعبئة النموذج الخاص بإلغاء التسجيل

- بخطوة واحدة يمكنك إلغاء تسجيلك في كل أنواع الضرائب

وأوضحت الهيئة أن المستفيد يصله إشعار واستبيان لمعرفة كيف كانت تجربته مع الهيئة، بعد تسجيل الطلب.

كما يمكن للمستفيدين الوصول للمعلومات عن طريقة إلغاء التسجيل من بوابة الهيئة الإلكترونية أو الاتصال والتواصل بحسابات الهيئة بتويتر.

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