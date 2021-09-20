بالفيديو.. «الداخلية»: ضبط 39 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، خلال الأيام الماضية 39 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة.

ورصد فيديو نشره الحساب الرسمي لوزارة الداخلية على تويتر اليوم الإثنين، ضبط قوات الأمن لـ38 مخالفًا لرعيهم 2137 رأسا من الأغنام والإبل في مواقع ممنوعة و5 مخالفين بحوزتهم أكثر من 15 مترًا مكعبًا من الحطب والفحم المحليين المعروض للبيع بمحافظة خميس مشيط.

كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنَيْن مخالفَيْن لنظام البيئة لقيامهما بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في منطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط 4 آليات تُستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها للمخالفَين، وطُبِّقَت الإجراءات النظامية بحقهما من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

اقرأ أيضًا:

تعرَّف على جدول المخالفات المرورية والغرامات المحددة

استشاري عظام يحذر من جلسة «التربيعة»: لها تداعيات صحية على المدى البعيد