الحياة الفطرية: لوحات خاصة بعبور النعام في شوارع المملكة قريبًا

الرياض - محمد عبدالله - قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لحماية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان: «إن المركز لا يريد الحد من سعادة الناس».

وتابع خلال لقائه في برنامج الراصد على قناة الإخبارية: «سنشهد في شوارع المملكة لوحات خاصة بعبور النعام وغيرها».

واستكمل «قربان»: أطلقنا أكثر من 600 كائن خلال الأشهر الماضية في أكثر من 16 موقعا بالمملكة، ونشهد الآن جيلا ثانيا من تلك الكائنات.



وأردف: لدينا نظام بيئي شامل ومحاكم بيئية ولوائح للصيد وأمن بيئي.



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