مقطع يوثق مكالمة مبكية بين ضابط وطفلته قبل إعدامه على يد الحوثيين

الرياض - محمد عبدالله - وثق مقطع صوتي، مكالمة مؤثرة بين طفلة العقيد عبدالملك أحمد حميد ووالدها قبل إعدامه على يد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وقالت الطفلة شهد خلال المكالمة، «كل يوم توحشنا بقوة ولا يمر يوم إلا وندعو لك يا أبي».

ورد الوالد – خلال المكالمة – مطالبا ابنته بالصلاة والدعاء له و بالاهتمام بأخوتها قائلا: «أحبكم كلكم»، وقالت شهد خلال المكاملة وقد غلبها البكاء: «لا يمر يوم إلا وندعو لك».

يذكر أن العقيد عبدالملك أحمد حميد ضابط شرطة برتبة عقيد وحاصل على ماجستير في القانون، تم اختطافه بتاريخ 15 نوفمبر 2018، وتعرض للحرمان من النوم لمدة أسبوع والتعذيب.

وفي وقت سابق، أدانت الولايات المتحدة الأمريكية عمليات الإعدام التي نفذتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، ووصفتها بالعمل "الشائن".

وقالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية لدى اليمن، كاثي ويستلي، «أعدمت سلطات الحوثيين في صنعاء 9 أفراد بوحشية بعد محاكمة صورية وبعد سنوات من التعذيب».

وأشارت ويستلي إلى أن أحد الذين تم إعدامهم كان قاصرًا.

وفيما وصفت هذا العمل بـ"الشائن"، اعتبرته أيضاً مثالًا على عدم اكتراث جماعة الحوثي بحقوق الإنسان الأساسية.. وشددت على ضرورة أن تتوقف هذه الهمجية، من قبل جماعة الحوثي.