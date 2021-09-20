بالصور.. بدء وضع مسارات لذوي الإعاقة بمداخل المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - نفذت وكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بالتعاون مع وكالة التفويح وإدارة الحشود المرحلة الأولى من وضع مسارات لذوي الإعاقة الحركية في بعض مداخل المسجد الحرام.

يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السدس لزيادة أعداد مسارات ذوي الإعاقة بالمسجد الحرام وساحاته.

وأفاد مدير عام الإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة أحمد البركاتي، أن العمل مستمر لعدة مراحل لوضع مسارات وزيادة عددها في جميع المداخل المخصصة لذوي الإعاقة بالمسجد الحرام، وتم الوقوف ميدانيا وبمساندة من مساعد المدير العام سعادة الأستاذ ماهر السويهري.

من جانبه أفاد وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والتطوعية المهندس أمجد بن عايض الحازمي، بأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تحرص كل الحرص على خدمة هذه الفئة الغالية وتقديم كافة الخدمات لهم، وفق توجيهات معالي الرئيس العام.

وتأتي تلك الجهود وفق خطة الرئاسة 2024 لمواكب عجلة التطور التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وفق رؤية المباركة 2030.

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