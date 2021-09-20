للمتقاعدين.. بنك التنمية الاجتماعية يحدِّد كيفية الحصول على تمويل الأسرة

الرياض - محمد عبدالله - بيّن بنك التنمية الاجتماعية، الاشتراطات الضرورية للحصول على تمويل الأسرة التي يمكن لغير الموظفين من المتقاعدين بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص التقديم عليه.

وأوضج بنك التنمية الاجتماعية، عبر موقعه الإلكتروني، أن هناك شروطًا خاصة بالمتقاعدين بالقطاع الحكومي تختلف عن الشروط اللازمة لمتقاعدي التأمينات.

شروط التمويل لمتقاعدي الحكومة

وحدد بنك التنمية الاجتماعية، المتطلبات الضرورية واللازم توافرها في المتقاعدين من الوظائف الحكومية عند التقديم للحصول على تمويل الأسرة وتتمثل هذه الاشتراطات في التالي:

- نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

- صورة هوية العميل.

- صورة سجل الأسرة.

- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

- نموذج إقرار وتفويض للمتقاعدين (106).

- أصل كشف حساب لآخر 3 رواتب السابقة لتاريخ اعتماد نموذج 104على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

- تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

- تصريح بياناتي لأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

تمويل الأسرة لمتقاعدي التأمينات

وكذلك أوضح بنك التنمية الاجتماعية، الشروط اللازم توافرها في متقاعدي التأمينات لطلب الحصول على تمويل الأسرة وتتمثل هذه المتطلبات في التالي:

- نموذج تسليم البريد عليه اسم وتوقيع العميل واسم وتوقيع وختم موظف البريد السعودي.

- صورة هوية العميل.

- صورة سجل الأسرة.

- صورة هوية الكفيل.

- أصل نموذج 105 المعبأ إلكترونيًا والمطبوع من حساب طالب القرض في بوابة التقديم الإلكترونية للبنك مستكملًا جميع التواقيع اللازمة ومختوم بالختم الرسمي من جهة عمل الموظف المعتمدة للحسم شريطة ألا يتجاوز تاريخ الاعتماد 60 يومًا.

- تعريف بالراتب التقاعدي للعميل من موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

أصل تعريف بالراتب للكفيل موقع ومختوم من جهة عمل الكفيل لا يتجاوز تاريخ توقيعه 60 يومًا.

- أصل رقم حساب الآيبان على الورق الرسمي للبنك ومصدق بختم البنك.

- تصريح بياناتي للعميل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول.

- تصريح بياناتي للكفيل من موقع وزارة الداخلية ساري المفعول

- تصريح بياناتي للأبناء المعالين (الذكور من عمر 18-24 / الإناث من عمر 18 فأكثر) ساري المفعول.

الشروط العامة لتمويل الأسرة

وأوضح بنك التنمية الاجتماعية، الشروط العامة اللازم توافرها في المتقدمين لطلب قرص تمويل الأسرة، وتتمثل هذه المتطلبات في التالي:

- ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.

- ألا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال.

- ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ(3000) ريال ويتم احتساب نصيب الفرد بتقسيم الدخل الشهري لرب الاسرة على عدد أفراد الاسرة.

- يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة إذا لم يتجاوز عمره الرابعة والعشرين ما لم يكن موظفاً أو متزوجاً والبنت ما لم تكن موظفة أو متزوجة.

- يحق للمرأة التقدم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مطلقة او ارملة وتعول طفلاً فأكثر.

- الفئة العمرية أكبر من 60 سنة واقل من 65 سنة، يكون الحد الاعلى للتمويل 30 ألف ريال.

- في حال كان عمر المستفيد أكبر من 65 سنة واقل من 70 سنة، يكون الحد الاعلى للتمويل 18 ألف ريال.

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