بالأرقام.. مركز الملك سلمان يقدم الدعم لـ49 دولة خلال 8 أشهر بأكثر من 467 مليون دولار

الرياض - محمد عبدالله - أكد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مواصلة العمل الإغاثي على المستوى الدولي بما يضمن تقديم الدعم للفئات المتضررة، وبما لا يتعارض مع المصالح الوطنية، مشيرًا إلى أنه قدم دعمًا لـ49 دولة محتاجة لمدة 8 أشهر خلال العام الجاري.

وكشف مركز الملك سلمان، عن إحصائية خلال عام 2021، حتى شهر أغسطس، والتي أظهرت تقديمه 174 مشروعًا بتكلفة إجمالية 467,210,058 دولارا، فيما شملت القطاعات المدعمة للدول المحتاجة «الأمن الغذائي بعدد 79 مشروعاً، والصحة 68 مشروعاً، والحماية 3 مشاريع، والتغذية 3 مشاريع، والإيواء والمواد الغذائية 10 مشاريع، والمياه والإصحاح البيئي 4 مشاريع، والتعليم 5 مشاريع، وقطاعات أخرى مشروعان»، وفقًا للعربية.

وقٌدمت هذه المشاريع خلال هذا العام لدول «اليمن بـ33 مشروعا، وباكستان 19، والصومال 12، وميانمار 2، وسوريا 8، والسودان 20، وبنغلاديش 6، وتشاد 3، والكاميرون 2، وفلسطين 8، ونيجيريا 3، وجيبوتي 3، وطاجيكستان 2، والقمر المتحدة 2، ولبنان 3، وفيتنام 3، وكينيا 1، والسنغال 3، ومالي 3، وموريشيوس 2، وألبانيا 2، وجنوب إفريقيا 2، وقيرغيزستان، وملاوي1، وبنين 3، والأردن 3، وموريتانيا 2، والنيجر 2، وإندونيسيا 1، وإرتيريا 1، وأفغانستان 1، وسيريلانكا 1، وكوت ديفوار 1 ، والفلبين 1، والبوسة والهرسك 1، وأوزبكستان 1، وبلغاريا 1، وبوركينافاسو 1، وتنزانيا 1، وتوغو 1، وغامبيا 1، وزامبيا 1، وغانا 1، وليبيريا 1، ومدغشقر 1، وماليزيا 1، وأذربيجان 1، وأخيراً دولة المالديف بعدد مشروع واحد»، ليكون إجمالي عدد المشاريع 174 وعدد 49 دولة وبتكلفة إجمالية 467,210,058 دولارا.

وقدم عددا من البرامج الإنسانية الأخرى، كمشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالنزاع المسلح في اليمن وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 530 طفلاً و60,560 مستفيدا غير مباشر من أولياء أمور الأطفال، ويتبنى المشروع إعـادة تأهيـل الأطفال المجندين والمتأثرين في النزاع المسلح باليمن، وهو مشروع سعودي إنساني نوعي، انطلق في سـبتمبر 2017، ويركز على تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في النزاع المسلح وإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية وتقديم الدعم الاجتماعي لهم.

ومن برامج مركز الملك سلمان للإغاثة، مشروع الزائرون «اللاجئون داخل المملكة»؛ حيث تعد السعودية من أكثر الدول استقبالاً للزائرين «اللاجئين»، وتتيح لهم فرصة العلاج والتعليم مجاناً، وتحرص على اندماجهم في المجتمع، وذلك من خلال وجودهم في جميع مناطق السعودية، وإتاحة فرص العمل والتعليم في المدارس العامة، وتبلغ نسبة اللاجئين داخل السعودية 5.5% من إجمالي عدد السكان السعوديين، وبلغ عدد الجنسيات المستفيدة من المشروع 3 دول هي اليمن، سوريا، والروهنغا، بإجمالي مبلغ 15,919,446,315.

بالإضافة إلى برنامج الأطراف الصناعية لدعم المصابين بحالات البتر، وبلغ عدد المستفيدين نحو 26,088 مستفيدا، ومع كل هذا الدعم مازال مركز الملك سلمان يقدم خدماته لكافة الدول المحتاجة في شتى بقاع العالم وقدمت المساعدات الإنسانية والتنموية والخيرية دون تمييز على أساس لون أو دين أو عرق، وكانت المملكة دوما من أكبر دول العالم تقديمًا للمساعدات.

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