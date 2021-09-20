التأشيرات.. منصة أبشر توضح تفاصيل الخدمة الإلكترونية من خلالها

الرياض - محمد عبدالله - بينّت منصة أبشر، تفاصيل خدمة التأشيرات الإلكترونية من خلالها، كما حددت كذلك الرسوم المستحقة لكل خدمة من الخدمات الإلكترونية.

وشاركت أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف، أوضحت من خلالها تفاصيل خدمة التأشيرات عبر المنصة.

وأوضحت منصة أبشر، نفاصيل وإجراءات التأشيرات السفرة الواحدة (المفردة) وذلك وفقًا للتالي:

- في حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة بتحديد خيار (المدة بالأيام) يحب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يوم بالإضافة إلى القيمة المدخلة.

- في حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة لسفرة واحدة بتحديد خيار (العودة قبل) فإن التاريخ المدخل سيكون هو آخر تاريخ للدخول للمملكة العربية السعودية.

وأوضحت منصة أبشر، أن رسوم تأشيرات السفرة الواحدة (المقدرة) تبلغ 200 ريال رسوم إصدار التأشيرة لشهرين أو أقل، موضحة أن رسوم تأشيرات السفرة المفردة 100 ريال عن كل شهر إضافي.

تأشيرات السفرات المتعددة

وبينّت منصة أبشر، نفاصيل وإجراءات التأشيرات السفرات (المتعددة) وذلك وفقًا للتالي:

- في حالة إصدار تأشيرة خروج وعودة لسفرة متعددى (المدة بالأيام) يجب أن تكون صلاحية الإقامة تساوي أو أكثر من 90 يوما بالإصافة إلى القيمة المدخلة.

وكشفت منصة أبشر، أن رسوم تأشيرات السفرات المتعددة تبلغ 500 ريال رسوم إصدار التأشيرة لثلاثة أشهر أو أقل، موضحة أن رسوم تأشيرات السفرات المتعددة 200 ريال عن كل شهر إضافي.

ونوهت منصة أبشر، أنه في حال الرغبة في زيارة إدى دول الخليج يجب التأكد من أن تكون إقامة سارية لمدة لا تقل عن 3 أشهر من تاريخ السفر.

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