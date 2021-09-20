بالفيدديو.. مستشارة نفسية توجه نصيحة بشأن الطلاق.. وتؤكد: «تجربة جديدة لكل الأطراف»

الرياض - محمد عبدالله - قالت المستشارة النفسية الدكتورة ليلى سعد، إنَّ الطلاق تجربة جديدة لكل الأطراف.

وأضافت المستشارة النفسية، خلال لقائها ببرنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أن العلاقة تنهدم إذا كانت هشة، و لا يجب أن يتحمل أي طرف فوق طاقته لمجرد مراعاة أمور أخرى كوجود أولاد أو لرفض المجتمع شأن الطلاق.

واستكملت: أن الإنسان عليه أن يرى الأصلح له من دون حدوث تداعيات نفسية عليه وعلى الأبناء، مبدية اندهاشها من «انكار وجود الطلاق».

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