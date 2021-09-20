مستشار موارد بشرية يوضح «مطلبين» بشأن صحة الموظفين

الرياض - محمد عبدالله - أوضح المستشار في الموارد البشرية ماجد القعيط، أهمية الاهتمام بالجانب الغذائي الصحي للموظفين بالإضافة إلى تعزيز الجانب البدني.

وطالب «القعيط» خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، بتعزيز الجانب البدني للموظف بما يشمل الرشاقة وممارسة الرياضة، مع تغير الجدول اليومي للعمل، مشيرا إلى أهمية قيام صاحب العمل بالتوعية في هذا الجانب بحيث يفرض عليهم تناول الماء وفواكه معينة يوميَّا.

وأكد «القعيط»، أهمية توفير أنشطة للموظفين، وذلك لأن الجانب البدني من أهم الجوانب التي تساعد الموظف على أداء وظيفته بشكل ممتاز.

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