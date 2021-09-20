طريق مكة جدة الجديد يستهدف 30 مليون معتمر سنويا

تستكمل وزارة النقل والخدمات اللوجستية حاليا أعمال تنفيذ مشروع الطريق الرابط بين جدة ومكة المكرمة المباشر لتستغرق الرحلة فيه 35 دقيقة، والذي يتضمن أربع حارات في كل اتجاه، ويبلغ طوله 72 كيلومترًا، الذي يهدف إلى المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن عبر زيادة الطاقة الاستيعابية إلى 30 مليون معتمر سنوياً، وكانت هناك عدة عوائق من أملاك عقارية بلغ عددها 531 عقارا أزيل منها 447 عقارا وتم تعويض الملاك، والباقي تحت الإجراء، أما المرحلة الثانية من المشروع فأزيل فيه جميع العقارات.

35 دقيقة

يخدم المشروع مناطق وأحياء سكنية جديدة؛ ويستغرق زمن الرحلة في الطريق الجديد، باعتباره أسرع الطرق المؤدية من مدينة جدة إلى مكة المكرمة، قرابة 35 دقيقة فقط، لقطع كامل المسافة بعد أن تم تحديد سرعة المركبات بـ140 كلم في الساعة.

كما يربط الطريق مطار الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة بشكل مباشر، مما يساهم في تسهيل عملية انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الملك عبدالعزيز إلى مكة المكرمة، كما يسهم المشروع في تقليل الازدحام المروري على الطرق الحالية؛ خصوصًا طريق الحرمين السريع.

إنجاز

وبلغت نسبة إنجاز المشروع في مرحلته الأولى 55 %، في حين وصلت النسبة المنجزة خلال المرحلة الثانية 73 % فيما تم إنجاز 81 % من أعمال المرحلة الثالثة.

مشروع لسكان المنطقة

ويشمل المشروع 4 مسارات رئيسة في كل اتجاه، ويبدأ من نقطته الأولى في مكة من تقاطع الطريق الدائري الثالث من جهة حي الفيحاء، وينتهي في محافظة جدة عند كوبري المطار المجاور لمصفاة شركة أرامكو بجوار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وسيخدم الأحياء الواقعة في شمال جدة وقاصدي ملعب الجوهرة والمطار. كما سيسهل حركة وصول الحجاج والمعتمرين خلال موسمي الحج والعمرة، ويجنبهم الزحام، بخاصة في طريق الحرمين.

طرق رئيسية

يتقاطع المشروع مع تقاطع طريق الحرمين، وتقاطع بريمان هدى الشام، وتقاطع حداء الجموم، وتقاطع الدائري الرابع مع تقاطع الدائري الثالث مكة المكرمة. الجدير بالذكر أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية وبالتكامل مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة تعمل على تحقيق مستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، حيث تعد الوزارة من القطاعات المهمة والحيوية المساهمة في تحقيق مستهدفات هذا البرنامج، نظراً لدورها المهم والمحوري في إنجاز كافة الأهداف والمشاريع الوطنية التنموية.

عوائق

531 أملاكا عقارية

أزيل منها 447 عقارا وتم تعويض الملاك والباقي تحت الإجراء

أما المرحلة الثانية من المشروع فأزيلت فيها جميع العقارات

إنجاز مراحل المشروع

المرحلة الأولى

55 %

الثانية

73 %

الثالثة تم إنجاز

81 %