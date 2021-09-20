ويعزا سبب الزيادة في البلاغات عن طريق أسعفني إلى إضافته لتطبيق توكلنا، وذلك في شهر يونيو 2021، حيث أصبحت البلاغات في ازدياد مضطرد من 1896 قبل الإضافة إلى 5117 في شهر يوليو بعد الإضافة.
ويتميز تطبيق أسعفني الخاص بهيئة الهلال الأحمر السعودي للهواتف الذكية بإمكانية إنشاء بلاغ إسعافي ومتابعته مع إمكانية تحديد الموقع عن طريق الخرائط، وخاصية نداء استغاثة وشرح مصور لكيفية تطبيق الإسعافات الأولية للكثير من الحالات الطارئة ويدعم 9 لغات، كما يدعم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم، وكانت بداية إطلاق التطبيق في عام 2018.
كانت هذه تفاصيل خبر توكلنا يرفع بلاغات أسعفني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.