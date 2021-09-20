11 ألف جولة رقابية

كثفت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير وبلدياتها جولاتها التفتيشية على المحلات والمنشآت التجارية بمختلف أنواعها للتأكد من الالتزام بالتعليمات والإرشادات البلدية وتطبيق البروتوكولات الصحية. وأوضحت الأمانة أن الجولات التفتيشية التي نفذت على مدار الشهر الماضي، والبالغ عددها نحو 11,891 جولة تفتيشية قد أسفرت عن تسجيل نحو 77 مخالفة للإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية.



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