عقدت الإدارة العامة لشؤون التطويف بالمسجد الحرام لقاءً يتعلق باللائحة التنظيمية الداخلية للإدارة، وذلك عبر إقامة حلقة عمل بالتعاون مع وكالة التأهيل والتدريب. وأوضح المدير العام للإدارة أحمد الدهاس أن الإدارة ناقشت مع منسوبيها اللوائح والمواد المطبقة عليهم والمطوفين بالبيت العتيق. وناقش المجتمعون علاقة الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالجهات المساندة وذات العلاقة فيما يخدم ضيوف الرحمن بما يتعلق بشعيرتي الطواف والسعي، كما تطرقوا لمهام الإدارة وتنظيم الأعمال الإدارية والإشراف المباشر على المطوفين، وفق أسس واضحة المعالم بما يكفل تحقيق التنظيم وتحقق مخرجات ذات جودة عالية.



كانت هذه تفاصيل خبر بحث لوائح المطوفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.