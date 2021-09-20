شركة صينية تهوي ببورصة هونج كونج

هوت بورصة «هونج كونج»، اليوم، في ظل مخاوف من الوضع المالي لشركات العقارات مع اقتراب موعد سداد مستحقات شركة العقارات «إيفرغراند».

ووفقا لبيانات التداولات، فقد أغلق مؤشر «هانغ سنغ» في بورصة هونج كونج على انخفاض نسبته 3.23%، فيما تراجع مؤشر «هانغ سنغ للعقارات» بنحو 7%، مسجلا أدنى مستوى له في 52 أسبوعا، وخارج بورصة هونج كونج خسر المؤشر الأسترالي (S&P/ASX 200) نسبة 1.91%، وذلك مع انخفاض أسهم شركات التعدين الكبرى.

كذلك تراجع مؤشر (MSCI) لأسهم آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 1.63%، والأسواق في البر الرئيسي للصين واليابان وكوريا الجنوبية مغلقة اليوم بسبب عطلات رسمية. ويأتي الهبوط في الوقت الذي يقوم فيه المستثمرون بتقييم الوضع المالي لشركة التطوير العقاري الصينية «إيفرغراند»، والتي يمكن أن تؤدي ديونها البالغة 300 مليار دولار إلى إفلاس الشركة.

وهبطت أسهم الشركة في هونج كونج اليوم بنحو 15%، ومن المتوقع أن تتخلف الشركة عن السداد في وقت لاحق هذا الأسبوع، ووفقا لخبراء صحيفة «وول ستريت جورنال» فإن إعادة هيكلة ديون «إيفرغراند» أو إغلاقها بالكامل سيؤثر على الأسواق.