41 مليون جرعة من لقاحات كورونا معطاة في السعودية

أعلنت وزارة الصحة تقديم 41 مليون جرعة من لقاحات كورونا في المملكة. وقالت الوزارة عبر حسابها على «تويتر»: بفضل الله أكثر من 41,000,000 جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.



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