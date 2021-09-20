شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك في اجتماع تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رئيس «هيئة الفضاء»: استكشاف الفضاء موردٌ اقتصادي مهم

شاركت المملكة اليوم في الاجتماع الثاني لقادة اقتصاد الفضاء بمجموعة العشرين المنعقد في روما على مدى يومي 20 و21 سبتمبر الجاري، إذ ترأس الرئيس التنفيذي المكلف بالهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي وفد المملكة.

وناقش الاجتماع تعزيز دور اقتصاد الفضاء عالميا وإسهاماته بشكل ملموس في مواجهة التحديات العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة وكالات وهيئات الفضاء في الدول الأعضاء بمجموعة العشرين وعدد من ممثلي الدول المدعوّة ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية؛ الذين أشادوا بجهود المملكة ومبادرتها لتنظيم أول اجتماع لقادة الفضاء خلال ترؤس المملكة مجموعة العشرين.

وفي كلمته أكد الرئيس التنفيذي المكلف بالهيئة السعودية للفضاء الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن المملكة جعلت قطاع الفضاء أحد القطاعات المستهدفة في رؤية المملكة 2030 حيث تولي المملكة اهتماما كبيرا بمجال الفضاء واقتصاده، امتدادا لما بدأته بأول رحلة فضاء عام 1985م، وصولا إلى التطلع لنكون من الدول الرائدة في مجال الفضاء بحلول عام 2030.

وتوجه بالشكر لحكومة الجمهورية الإيطالية ممثلة برئيس وكالة الفضاء جورجيو ساكوتشيا ومسؤولي الوكالة على جهودهم في انعقاد الدورة الثانية لهذا الاجتماع المهم.

وأشار التميمي إلى أن شعار "اقتصاد الفضاء للبشرية والكوكب والازدهار" الذي ترفعه أعمال هذه الدورة، يجسد حقيقة مهمة في عالمنا اليوم، أن استكشاف الفضاء ليس إنجازا علميا فحسب، بل هو أيضا موردٌ اقتصادي مهم، وعامل من عوامل ازدهار البشرية.

ولفت إلى أن المملكة تتمنى استمرار نجاح هذا الاجتماع الذي بادرت به لأول مرة، وتتطلع لمواصلة الجهود في المحاور التي تخدم توجهات الدول نحو تنويع الاقتصاد والمحافظة على الموارد الطبيعية المحدودة لتعزيز اقتصاد الفضاء.